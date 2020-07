Juve, Bentancur e Chiellini tirano un sospiro di sollievo: "Nessuna lesione"

TORINO - La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo il pareggio per 3-3 di ieri sera in casa del Sassuolo. Il programma di Sarri ha previsto recupero e scarico per chi ha giocato a Reggio Emilia, mentre il resto della squadra ha affrontato lavoro personalizzato. Esami clinici al J Medical per Chiellini, uscito a metà gara contro il Sassuolo per un indurimento al polpaccio, e Bentancur, che è rimasto in campo per tutti i 90 minuti: "Gli accertamenti radiologici hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno" fa sapere la Juve con una nota nel suo sito ufficiale. Lunedì i bianconeri ospiteranno la Lazio.