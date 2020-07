Ronaldo sullo yacht, dedica a Georgina: "Compagna speciale"

TORINO - Relax per Cristiano Ronaldo, che ha sfruttato il giorno di pausa dagli allenamenti concesso da Maurizio Sarri, per passare qualche ora al mare, su uno yacht, con la fidanzata Georgina Rodriguez. L'asso portoghese della Juventus ha pubblicato una foto su Instagram del venerdì di vacanza, con una dedica speciale per la donna: "Fai che i tuoi sogni diventino veri sempre con una compagna speciale", le parole al miele di Ronaldo.