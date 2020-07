Juve-Lazio, l'altra partita sul filo delle polemiche: virologo a chi?

TORINO - Chissà se rimpiange la foga con la quale ha combattuto per la ripresa del campionato. Era il 24 marzo e Claudio Lotito assicurava all’assemblea di Lega: «Avete visto i dati? Oh, se stà a ritirà (il virus, ndr)! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea». Una sparata, quella del presidente della Lazio, che aveva fatto sorridere Andrea Agnelli: «Ma quindi sei diventato anche virologo!». Una battuta a stemperare il clima, ai tempi piuttosto pesante, nella confindustria del calcio italiano. Anche perché, per una volta, Lotito e Agnelli stavano dalla stessa parte, visto che entrambi volevano riprendere il campionato, anche se forse il laziale spingeva con fretta un po’ eccessiva.