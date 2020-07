De Ligt, problemi alla spalla: a fine stagione servirà l’operazione

TORINO - In questa stagione lo abbiamo visto anche sanguinante, come a Lione in una delle notti più buie della Juventus di Maurizio Sarri. Il fanciullo riuscì poi stoicamente a resistere fino alla fine, giocando con un curioso “copricapo” a protezione della testa, anche se in sua assenza i bianconeri subirono dai francesi il gol per ora decisivo di Lucas Tousart. Matthijs De Ligt non sa cosa significhi il verbo “arrendersi” e anche ciò che lo attenderà al termine di questa stagione non sarà la diretta conseguenza di una resa. Tutt’altro: il difensore olandese dovrà operarsi alla spalla destra e tornerà ancora più forte di prima. Andare sotto i ferri ora non è esattamente il caso: c’è uno scudetto che aspetta i campioni d’Italia, c’è una Champions League da giocarsi fino all’ultimo istante utile, anche per De Ligt che nella scorsa edizione della competizione europea schiaffeggiò (con un gol nello Stadium che presto sarebbe stato suo) la squadra che avrebbe conquistato il suo cuore.