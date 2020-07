Juve, sale Jimenez: jolly decreto e carta Ramsey

Non è ancora il tempo degli affondi, ma gli indizi di mercato stanno delineando una griglia di partenza sempre più precisa in vista di agosto. C’è tempo per nuovi sorpassi, però in questo momento è segnalato Raul Jimenez in testa al Gran Premio dei centravanti. Il dg juventino Fabio Paratici continua a lavorare su più attaccanti per il dopo Gonzalo Higuain (sempre vive le piste Milik, Dzeko e Lacazette), ma il 29enne messicano del Wolverhampton è in continua ascesa.