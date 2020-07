Pallone d'Oro, Lapo Elkann contro il Barcellona: “Non scrivete cavolate!”

Il Coronavirus ha fermato anche il Pallone d'Oro. Quest’anno il prestigioso riconoscimento non verrà assegnato: è la prima volta nei 64 anni di una storia inaugurata con la vittoria di Stanley Matthew, il 'Mago' di Stoke e Blackpool. La notizia è stata accolta dal profilo Twitter del Barcellona con una foto di Leo Messi insieme ai suoi sei trofei: “Tanto sappiamo chi è il migliore”. La frecciata del club blaugrana non è stata digerita da Lapo Elkann che ha prontamente replicato, schierandosi dalla parte di Cristiano Ronaldo che con la doppietta alla Lazio ha raggiunto Ciro Immobile in testa alla classifica marcatori di Serie A con ben 30 gol: “Caro Barça, di certo il Pallone d’Oro sarebbe da assegnare a un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre nella stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7!”.

