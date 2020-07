Juve-Sampdoria, i convocati: Sarri ritrova Higuain

TORINO - Per la penultima gara casalinga di campionato, quella che potrebbe essere decisiva per la conquista del nono scudetto consecutivo, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha convocato 22 giocatori. Ecco chi prenderà parte alla sfida contro la Sampdoria, in programma questa sera alle 21.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore; Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia.

Juve-Sampdoria, dove vederla in tv