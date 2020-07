Juve da record, ma c'è chi ha vinto 15 scudetti di fila...

Più che una supremazia è un dominio assoluto, un monopolio inscalfibile. Il nono scudetto di fila della Juventus è un record in Serie A che durerà decenni almeno e rappresenta un unicum anche in Europa e nel mondo, nei tornei di rilievo. L'unica delle grandi d'Europa che la sta tallonando è il Bayern Monaco che ha da poco conquistato l'ottavo scudetto di fila. Nei tornei d'elite queste performance sono molto rare: in Spagna il Real Madrid ha realizzato due volte una cinquina, dal 1962 al 1965 col dream team di Puskas e Di Stefano e dal 1986 al 1988; in Francia il Lione è arrivato a sette dominando dal 2002 al 2007. In Premier la competizione è molto più tosta e non si va oltre il tris del Manchester United dal 1998 al 2001 e dal 2006 al 2009. In Portogallo c'è un pokerissimo del Porto dal 1995 al 1999. In Olanda ci si ferma a due poker del Psv, uno dell'Ajax e dell'Hvv.

