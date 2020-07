Pelé incensa Ronaldo: "Sei l'esempio dell'atleta moderno"

Da un mito ad un altro, da chi ha scritto la storia del calcio tanti anni fa a chi lo sta facendo da venti anni a questa parte, il messaggio di Pelé a Cristiano Ronaldo non può passare inosservato. Ha usato i social "O Rei" per complimentarsi con CR7 per il suo secondo scudetto consecutivo da quando è alla Juventus, il nono di fila del club.

