Chiellini, il 3 che vale 9

TORINO - Ne rimarrà solo uno. L’highlander si chiama Giorgio Chiellini, l’unico che ha vinto tutti e nove gli scudetti del ciclo, conquistando un record che lo mette davanti a tutti in Europa: nessuno come lui, nessuno in Italia e nessuno negli altri quattro campionati più importanti.

Nove di fila li ha conquistati solo lui. E li ha conquistati da grande protagonista. Anche quest’anno, in cui le presenze sono state poche, ma la presenza tanta. In panchina e nello spogliatoio, sempre vicino alla squadra nonostante l’infortunio fra la prima e la seconda giornata l’abbia costretto a una lunghissima rincorsa, una vita parallela che non gli ha impedito di dare il suo contributo a un titolo che, da domenica sera, lo rende particolarmente orgoglioso.