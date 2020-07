Scarpa d'Oro, Cristiano Ronaldo a caccia di un poker contro la Roma

TORINO - Se il giocatore in questione non fosse Cristiano Ronaldo , probabilmente il trofeo sarebbe stato già virtualmente assegnato a Ciro Immobile . Ma dal momento che a inseguirlo c'è il portoghese della Juve, nonostante la distanza sia proibitiva (ben 4 gol di differenza), l'impresa non può essere considerata a priori impossibile. Il lusitano ci proverà (a meno che Sarri non decida davvero di schierare l' Under 23 contro la Roma ), perché se riuscisse a realizzare un poker - e allo stesso tempo l'attaccante della Lazio uscisse dal San Paolo a bocca asciutta - allora potrebbe davvero conquistare per la quinta volta in carriera la Scarpa d'Oro . Il regolamento del trofeo, infatti, prevede che in caso di arrivo a pari punti, a vincere sarebbe il giocatore con il minutaggio minore e allo stato attuale CR7 conta 2.919 minuti, contro i 3.086 di Immobile.

La classifica della Scarpa d'Oro

Certo, serve in ogni caso un'impresa a CR7. A una giornata dalla fine del campionato, Ciro Immobile è infatti al primo posto solitario della classifica della Scarpa d'Oro a quota 70 punti (35 gol, moltiplicati per coefficiente di 2 valido per tutte le principali leghe europee), grazie alla rete segnata al Brescia che gli ha permesso di staccare Robert Lewandowski, ora secondo a quota 68 (34 centri). E visto che il bomber polacco del Bayern Monaco non potrà rispondere al collega della Lazio (la Bundesliga è finita da tempo), l'unico antagonista rimasto in corsa è proprio Cristiano Ronaldo, fermo a 62 (31 gol) dopo essere rimasto a secco con il Cagliari. Gli serviranno almeno 4 gol contro la Roma nell'ultima di campionato e sperare che Immobile non sia in giornata di grazia al San Paolo contro il Napoli: lì, tra l'altro, l'attaccante della Lazio è alla ricerca di un altro record, visto che con un solo gol raggiungerebbe a 36 Higuain, che nella stagione 2015/2016 (grazie alla tripletta al Frosinone nell'ultima giornata) proprio in quello stadio stabilì il record di marcature in un singolo campionato di Serie A.