Pirlo è il nuovo allenatore della Juve: è ufficiale

TORINO - E' ufficialmente Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus al posto di Maurizio Sarri : l'ex centrocampista bianconero e della nazionale, nominato una decina di giorni fa tecnico della Juve Under 23, si ritrova così catapultato a 41 anni alla guida dei nove volte campioni d'Italia dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League di ieri sera. Pirlo è alla prima esperienza in panchina.

Pirlo, quattro scudetti nella Juve

Da calciatore Pirlo, soprannominato "Il Maestro" per la sua classe, ha vinto sei scudetti, di cui quattro in maglia bianconera (tra il 2012 e il 2015) e due con il Milan. Nel suo ricco palmares anche il titolo mondiale con la nazionale di Lippi nel 2006, due Champions League con il Milan e un Mondiale per club, sempre in rossonero. Nella Juve, con cui ha giocato dal 2011 al 2015, ha conquistato anche una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, dopo tre stagioni nella MLS con il New York City.

Il comunicato ufficiale della Juve