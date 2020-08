Juve, adesso è lotta a tre per allenare l'Under 23

Una settimana, con tanto di presenza a Monza per vedere la Primavera della Juventus impegnata in amichevole con il Monza,. Tanto è durata l’esperienza di Andrea Pirlo alla guida della Juve Under 23, prima della chiamata a sostituire l’esonerato Maurizio Sarri. Così l’ex regista della Juventus lascia libera la panchina della seconda squadra bianconera, che milita in serie C. E si fanno i nomi di tre ex bianconeri per la successione: Fabio Grosso, Marco Baroni e Nicola Legrottaglie. Grosso, oltre ad aver chiuso la sua carriera di giocatore alla Juventus, è stato tecnico della Primavera bianconera dal 2014 al 2017, vincendo il torneo di Viareggio nel 2016, prima di avventurarsi alla guida di Bari, Verona e Brescia in serie A, dove ha sostituito Eugenio Corini, rimanendo però in carica soltanto per tre partite, tutte perse.