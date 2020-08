Pirlo va di fretta: ecco l’agenda della Juve

Alla fine, un’amichevole verrà comunque organizzata, molto probabilmente il 12 o il 13 settembre, esattamente una settimana prima dell’inizio del campioato, nell’unico periodo possibile, altrimenti Andrea Pirlo potrebbe battere ogni record e iniziare la sua carriera di allenatore direttamente con una partita ufficiale, il 19 o il 20 settembre nella prima giornata di Serie A. Follie del calendario Covid che ha compresso l’estate e annullato la preparazione precampionato. La Juventus di Pirlo, infatti, si troverà alla Continassa il 24 o il 25 agosto con tutti gli effettivi. Difficilmente sarà la Juventus definitiva, visto che in linea teorica il mercato non sarebbe neppure aperto, visto che la campagna acquisti e cessioni inizia ufficialmente il 1° settembre e si chiude il 4 ottobre. Dal momento del raduno, Pirlo avrà meno di una settimana di lavoro per iniziare a spiegare le sue idee tattiche ai giocatori, poi la stragrande maggioranza di loro partirà per raggiungere le squadre nazionali.