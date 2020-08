TORINO - Dopo l'intervento alla spalla a cui si è sottoposto pochi giorni fa, Matthijs De Ligt già guarda al futuro e dalle sue vacanze in Sardegna ha deciso di postare una foto sul proprio profilo Instagram per tranquillizzare tutti i tifosi della Juve. L'immagine è accompagnata dalla seguente didascalia: "Sulla via del recupero, buona domenica a tutti!”.