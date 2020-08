Bonucci sulla Juve di Pirlo: “Inizia un nuovo percorso”

TORINO - "Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà". Queste le parole in un post su Instagram di Leonardo Bonucci, nel giorno del raduno della Juventus in vista della prossima stagione. Il difensore ha pubblicato una foto del suo tesserino quando militava nel settore giovanile in un club di Viterbo. Il nuovo tecnico Andrea Pirlo è stato tra i primissimi a varcare i cancelli della Continassa durante la mattinata, poi, alla spicciolata, sono arrivati i calciatori per le visite mediche di rito al JMedical. La stagione 2020/2021 dei bianconeri sta per cominciare: per Pirlo prime sessioni di allenamento insieme al suo staff, con il vice Igor Tudor e il collaboratore Roberto Baronio.

Inizia l'era Pirlo: che entusiasmo alla Continassa