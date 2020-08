Da Cristiano Ronaldo a Bonucci e Kulusevski: "Juve, si riparte!"

TORINO - Gli autografi e i selfie del nuovo allenatore Andrea Pirlo, la gioia dei collaboratori Igor Tudor e Roberto Baronio, i primi passi in bianconero di Dejan Kulusevski e Cristian Romero. E poi, naturalmente, la stella Cristiano Ronaldo, puntuale all'appuntamento con il raduno bianconero. È iniziata ufficialmente la stagione 2020-21 della Juventus e il battesimo social dei protagonisti non è tardato ad arrivare. "La nuova stagione sta arrivando", scrive il fuoriclasse portoghese, seguito dalla dichiarazione d'amore di Bonucci: "Di nuovo in campo. Felice di iniziare un'altra stagione in bianco e nero". Danilo parla "di ritorno al lavoro concentrato sulle nuove sfide che abbiamo davanti", mentre Kulusevski bada al sodo: "Lavoriamo". Douglas Costa, invece, che viene da una stagione travagliata, si appella al talento e alla determinazione che gli hanno permesso di avere successo nel mondo del calcio dopo un'infanzia non particolarmente agiata.

