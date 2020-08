Juve, Locatelli per Pirlo: Ramsey la chiave?

TORINO - Lo sbarco di Weston McKennie, le schermaglie sul versante attaccanti con Edin Dzeko in piena corsa, ma pure nuovi contatti sugli altri fronti caldi del mercato: Fabio Paratici e Federico Cherubini non si fermano mai. Ieri i dirigenti della Juventus erano impegnati a Milano per cercare di accelerare anche sul 22enne Manuel Locatelli che può raggiungere Andrea Pirlo indipendentemente dall’operazione McKennie e comunque a patto che il Sassuolo riceva quanto richiesto: non meno di 30 milioni sull’unghia e subito, senza indugiare in formule legate a un eventuale prestito con riscatto prefissato e obbligatorio.

Ronaldo sposa la Juve di Pirlo: "Insieme conquistiamo l'Italia, l'Europa e il Mondo"

In Emilia hanno intenzione di confermare il forte centrocampista a meno che non arrivi una proposta economica che perlomeno pareggi offerte già rifiutate nel recente passato dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Si tratta di condizioni cui la Juve potrebbe adeguarsi solamente in caso di una cessione eccellente (Aaron Ramsey?). [...]

Leggi l'articolo completo nell'edizione odierna di Tuttosport