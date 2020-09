Suarez, Marchisio lo aspetta alla Juve... su Instagram

TORINO - Accelerata della Juve per Luis Suarez, che per il dopo Higuain sembra aver scelto l'attaccante scaricato dal Barcellona, ma soprattutto dal neo tecnico Ronald Koeman. I bianconeri avrebbero trovato l'intesa con il bomber uruguaiano classe 1987, anche se sullo sfondo restano ancora il romanista Edin Dzeko e Arek Milik, in uscita dal Napoli. Un valzer delle punte che ha visto uno spettatore d'eccezione che ha già espresso chiaramente il suo "voto". Si tratta di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve che, con un post pubblicato su Instagram, ha scritto "Welcome september... aspettando Luis Suarez" e l'hashtag #turin. Insomma, è chiaro: Marchisio vuole il Pistolero.