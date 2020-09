Juve, allenamento in vista della Sampdoria: c'è anche Khedira

TORINO - Dopo l'amichevole vinta per 5-0 con il Novara di domenica mattina e un giorno di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista dell'esordio in campionato, previsto per domenica prossima contro la Sampdoria: nel pomeriggio, agli ordini del tecnico Andrea Pirlo, c'era anche Sami Khedira, "esubero" eccellente, che ha svolto una parte della seduta con il gruppo. La sessione si è svolta prima con una parte atletica e poi sul possesso palla, per concludersi con una partitella. Gli unici indisponibili sono De Ligt e Bernardeschi. Domani la Juve torna ad allenarsi al mattino.