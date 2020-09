Juve-Samp, la probabile formazione di Pirlo: stop Alex Sandro, Pellegrini caldo

TORINO - Non si avvicina al debutto in panchina nel migliore dei modi, Andrea Pirlo. A complicargli la strada verso l’esordio da allenatore della Juventus, domani sera contro la Sampdoria, ieri è arrivato un problema muscolare alla coscia destra di Alex Sandro. Il brasiliano sarà sottoposto oggi agli esami che chiariranno entità del problema e tempi di recupero, ma contro i blucerchiati non ci sarà di sicuro e la sensazione è che si tratti di un infortunio da 20-30 giorni di stop. Se così fosse salterebbe anche la sfida in casa della Roma del 27 settembre e quella all’Allianz contro il Napoli del 4 ottobre, per tornare in campo il 17 a Crotone, dopo la sosta per le Nazionali. A proposito, Danilo è il solo giocatore di Serie A convocato nel Brasile da Tite per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Bolivia e Perù, mentre Dybala e gli altri “italiani” Gomez (Atalanta), Simeone (Cagliari), De Paul (Udinese) Pezzella (Fiorentina) Musso (Udinese) Correa (Lazio) e Martinez (Inter) sono stati inseriti tra i preconvocati del ct argentino Scaloni.