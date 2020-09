Pirlo: "È difficile che Suarez possa essere il centravanti della Juve"

TORINO - Domani sera debutta la Juventus di Andrea Pirlo, che non ha ancora un centravanti di ruolo e si affida, in avanti, a Kulusevski per far coppia con Cristiano Ronaldo. L’assenza, comunque, non pesa al tecnico. «Lo stiamo aspettando tutti, però il mercato è lungo, non abbiamo fretta. Siamo sereni e contenti dei giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo provato soluzione diverse». Pirlo attende Dzeko e chiude a Suarez. «Guardando ai tempi per avere il passorto, che saranno lunghi, è difficile che Suarez possa essere il centravanti della Juventus».

SICUREZZA - C’è grande curiosità intorno alla squadra bianconera, Pirlo mostra grande sicurezza dopo un mese di preparazione. «Dubbi non ne ho. Certezze tante, sono alla Juventus, alleno una squadra di campioni, quindi questa è la certezza più grande che ho. Mi sono inserito benissimo in questo ambiente, è stato facile, però adesso inizia il campionato, iniziano le partite vere e la certezza è che alleno una squadra forte».