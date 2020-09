Juve, è il giorno di Morata: visite mediche terminate. Ora la firma

L'attaccante spagnolo è sbarcato nella notte a Torino, è pronto per la sua seconda avventura in bianconero: segui la giornata live su tuttosport.com

Alvaro Morata è arrivato a Torino e ha sostenuto le visite mediche per diventare il nuovo centravanti della Juventus. Il giocatore spagnolo è atterrato poco dopo la mezzanotte di martedì con un volo proveniente da Madrid, accolto da uno sparuto gruppo di coraggiosi tifosi. Per Morata si tratta di un ritorno alla Juve dove ritroverà in panchina Andrea Pirlo che nella prima esperienza in bianconero (2014-2016) era stato suo compagno di squadra. Juventus: è Morata! Juve, il nove è Morata! E il bomber esulta, ritorno di felicità

17.20 - Morata, che bordata dalla Spagna! "Morata è andato via dalla porta di servizio per tornare alla Juventus, dopo aver giurato amore all'Atletico Madrid a più riprese": attraverso un video che ripesca alcune vecchie dichiarazioni dell'attaccante spagnolo, Deportes Cuatro critica l'atteggiamento dello spagnolo prodotto del vivaio del Real. 17.00 - Juve-Morata, attesa l'ufficialità L'ufficialità del passaggio di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid alla Juventus dovrebbe arrivare dopo la chiusura della Borsa. 15.10 - Morata nella sede della Juve L'ormai ex attaccante dell'Atletico Madrid è arrivato nella sede della Juventus. Dopo le visite mediche ed il tampone per il Coronavirus, lo spagnolo è pronto per tornare a vestire la maglia bianconera. 14.30 - Morata lascia il J Medical Sono terminate le visite mediche di Morata con la Juventus. Il prossimo step sarà la firma sul contratto. 11.30 - Tanti tifosi al J Medical Sono tanti i tifosi che attendono l'uscita di Alvaro Morata. 10.00 - Morata alla Juve e torna anche Alice Campello

9.50 - Morata arriva al J Medical Alvaro Morata è arrivato da pochi minuti al J Medical per sottoporsi ai controlli di idoneità sportiva. Appena sceso dalla macchina è stato accolto dal boato dei tifosi: "Forza, Alvaro!". Foto, saluti e sorrisi nascosti dalla mascherina, poi lo spagnolo è entrato per le visite mediche.

9.40 - Dalla Spagna: "Atletico, via Morata: Suarez si complica"

9.25 - Da Dzeko a Morata: Juve, ecco cosa cambia 9.15 - I tifosi della Juve aspettano Morata I tifosi attendono l'arrivo di Morata davanti al J Medical. Si sono già radunati nella speranza di incontrare e salutare il nuovo acquisto della Juve. Juve, è il Morata day Morata arriva dall'Atletico Madrid in prestito oneroso di un anno (10 milioni) rinnovabile anche per la stagione 2020-21 con diritto - non obbligo - di riscatto fissato a 45. Gudagnerà circa 5 milioni a stagione più bonus (al lordo saranno 7,5 con le agevolazioni fiscali del decreto crescita). Dopo le visite mediche lo spagnolo firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus.