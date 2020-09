Juve, domenica il Napoli: la situazione infortunati

TORINO - La Juventus di Andrea Pirlo dovrà affrontare domenica sera il Napoli con gli stessi uomini a disposizione nelle prime due giornate di campionato: dei tre infortunati in casa bianconera, nessuno sarà recuperato per la sfida dell’Allianz Stadium. Se ne riparla a dopo la pausa per le Nazionali quando dovrebbero rientrare Alex Sandro e Federico Bernardeschi. Il difensore e l’esterno sono alle prese con due lesioni muscolari - ai flessori della coscia destra per il brasiliano, al retto femorale della coscia sinistra per l’azzurro - rimediate in periodi diversi: Bernardeschi si trova in infermeria dal 2 settembre, quando si è infortunato mentre si trovava in ritiro a Coverciano con l’Italia, Alex Sandro dal 18, durante l’allenamento nell’antivigilia del debutto in campionato. L’assenza del brasiliano ha costretto ha lanciare nel debutto contro la Sampdoria il giovane Gianluca Frabotta, che non ha demieritato, e ieri contro la Roma ha spostato su quella fascia Juan Cuadrado. Tempi più lunghi, invece, per il recupero di Matthijs de Ligt, che ha subito il 12 agosto un intervento di stabilizzazione alla spalla destra. Per l’eroico olandese, che ha giocato parecchi mesi con la spalla ko, il rientro è previsto per i primi di novembre: non soltanto salta le prime giornate di campionato, ma anche le prime sfide dei gironi di Champions.

