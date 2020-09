L'Equipe: “Juve, Han in Qatar. Violate le norme ONU contro la Corea del Nord”

A gennaio, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Al-Duahil annunciava l’arrivo di Kwang-Song Han per cinque milioni di euro. Ora però, come riportato da L’Equipe, ci sarebbero delle novità legate a quel trasferimento: la Juventus potrebbe aver violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord, attivate perché il paese asiatico non ha rinunciato al suo programma nucleare. Secondo gli esperti del Consiglio di Sicurezza, tutto questo andrebbe contro le risoluzioni dell’ONU che vietano ai nordcoreani di lavorare all’estero. “Il Consiglio di Sicurezza a gennaio ha avvertito l'Italia della questione - spiega il quotidiano francese - e, nonostante questo, il trasferimento non è stato annullato". Tutti gli stati membri dell’ONU avrebbero dovuto rimandare in patria tutti i nordcoreani che lavoravano all’estero entro il dicembre del 2019.

