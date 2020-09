De Ligt lavora per riprendersi la Juve: "Step by step"

TORINO - Matthijs de Ligt è alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento subito a quella spalla che l'ha ripetutamente condizionato nella scorsa stagione. Mentre Pirlo sembra orientato a insistere sulla difesa a 3, che con l'olandese, Bonucci e Chiellini rappresenterebbe per la Juve un'invidiabile diga, l'olandese ex Ajax brucia le tappe, lavorando alacremente con l'obiettivo di anticipare il rientro in campo, previsto per la prima settimana di novembre: è lui stesso a testimoniarlo, pubblicando su Instagram il video della seduta odierna accompagnato dalla didascalia "Step by step".