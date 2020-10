Chiesa fino alla fine: la Juve non perde le speranze

Da una parte il caos attorno a Juventus-Napoli: partita mai insignificante, del resto, ancora meno al giorno d’oggi. Dall’altra il mercato che sta per concludersi: il gong domani alle 20 e poi arrivederci a gennaio con la sessione invernale di riparazione. Il club bianconero ha sempre Federico Chiesa nel mirino e con poche ore a disposizione per completare il trasferimento non si può escludere nessuna possibilità. Sì, anche quella che vedrebbe il fantasista rimanere alla Fiorentina con tutte le conseguenze del caso. Dalla sponda toscana la situazione risulta essere abbastanza chiara. Tanto che Beppe Iachini nel post Sampdoria non ha potuto dire altro che «ad oggi Federico è un giocatore della Fiorentina. La fascia di capitano è dovuta al percorso che ha compiuto, alle presenze raccolte, al suo percorso naturale a Firenze. Chiesa ha giocato un sacco di partite con la maglia della Fiorentina. Contro la Sampdoria non lo avrei schierato se ci fossero state situazioni o indicazioni diverse».