Juve-Napoli, mercoledì la sentenza: ecco di cosa si terrà conto

Pochi vorrebbero essere nei panni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Messo sotto pressione dal mondo del calcio, ma anche dalla politica. E alle prese con una sentenza che, comunque vada, farà storia (e giurisprudenza), visto che si tratta del primo caso di una squadra di Serie A che non si presenta a una partita nell’era moderna. Ha davanti a sé poco più di tre giorni, visto che dovrebbe ufficializzare il dispositivo (e probabilmente anche le motivazioni) mercoledì. Dal suo punto di vista di giudice sportivo, la situazione non sarebbe complicata: assenza di una squadra e un protocollo non applicato. Insomma, un’autostrada verso il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per il Napoli.

Juve-Napoli, cosa sbaglia De Luca sul protocollo e Ronaldo