Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e -1 in classifica. La sentenza del giudice

TORINO - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Napoli per non essersi presentato a Torino per la partita di domenica 4 ottobre contro la Juventus. Severa la punizione del giudice che infligge al Napoli anche un punto di penalizzazione in classifica.

In sostanza, nelle sue motivazioni, il Giudice Sportivo spiega che le comunicazioni delle Asl al Napoli non erano incompatibili all'applicazione del protocollo Figc-Governo e che il Napoli non ha seguito, non creando la "bolla" dopo la prima positività di Zielinski.

A questo punto il Napoli ricorrerà al Tribuna d’Appello Federale, dove giudicherà Piero Sandulli. E in caso, il presidente De Laurentiis è pronto a ricorrere anche al Tar del Lazio.

SEGUONO AGGIORNAMENTI