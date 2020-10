Crotone-Juve, Pirlo non parla: ecco perché

TORINO - Anche questo significa bolla, evitare il contatto con il mondo esterno: la Juve è in isolamento fiduciario, dopo la positività al Coronavirus del nuovo acquisto McKennie, e chiaramente questo va a rompere tutte le dinamiche normali di una vigilia di campionato, conferenza stampa compresa. Per questo motivo Andrea Pirlo oggi non parlerà con i media prima della sfida che vedrà impegnati i bianconeri sul campo della neopromossa Crotone.