Juve, De Ligt scalpita e intanto esulta da casa: "Complimenti ragazzi"

TORINO - La Juve vince e convince contro la Dinamo Kiev affondata 2-0 dalla doppietta di Alvaro Morata. La prestazione dei bianconeri ha reso felice Pirlo, che è riuscito a dimostrare le sue idee di calcio, ma anche Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, che sta recuperando da un infortunio alla spalla accusato nella notte di Champions contro il Lione, ha fatto i complimenti ai compagni di squadra dal suo profilo Instagram ufficiale dove ha scritto: "Un buon modo per cominciare la stagione di Champions. Complimenti ragazzi!".

L'ex Ajax in questi giorni sta scalpitando per poter tornare a disposizione di Pirlo che ora ne ha bisogno più che mai. Nella notte di ieri contro gli uomini di Lucescu, l'allenatore degli ucraini che lanciò il Maestro ai tempi del Brescia, non tutto è andato bene. Giorgio Chiellini, infatti, ha dovuto lasciare il campo in anticipo a causa di un infortunio muscolare. Per questo motivo il rientro di De Ligt è atteso da Pirlo che spera di poter schierare presto il centrale che, intanto, è tornato ad allenarsi con il gruppo proprio alla vigilia della sfida con la DInamo Kiev e il suo recupero sembra sempre più vicino.