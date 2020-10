Juve, Paratici e i rinnovi: "Per il mio contratto non c'è fretta. Dybala? Stiamo trattando"

TORINO - "Dybala sta meglio fisicamente, sta ritrovando condizione. Come abbiamo già detto è stato fuori due mesi per un infortunio muscolare. Ha fatto qualche allenamento e poi si è fermato in Nazionale. Sta riprendendo condizione e sta meglio. Già ha giocato uno spezzone martedì ed oggi è titolare" ha dichiarato Fabio Paratici a Sky Sport prima della partita di Serie A tra Juve e Verona. Il dirigente del club bianconero ha aggiunto: "Rinnovo di Dybala? C’è la volontà chiara da parte della Juve e del giocatore di rinnovare. Stiamo parlando proficuamente. È un momento particolare, siamo stati 20 giorni in isolamento fiduciario, cercheremo di trovare una soluzione".

Juve, le parole di Paratici

"Il mio rinnovo? Non è il luogo né il momento per farlo. Sono fortunato ad avere un bel rapporto con Agnelli. C’è grande fiducia da parte sua e felicità da parte mia di essere qui. Questa è la giusta base per parlarne, ma non abbiamo fretta o ansia" ha spiegato Paratici. Poi, su Morata: "Morata è sempre stato il piano A, non c’era apertura da parte dell’Atletico e ci siamo mossi su altri giocatori. Quando c’è stata l’opportunità siamo stati bravi a seguire il piano A". Infine, su Ramsey: "Ramsey ha avuto difficoltà ad inizio della scorsa stagione perché veniva da un infortunio e doveva ambientarsi. Come Rabiot. Ora è un anno che è qua ed è più abituato al Paese, alla lingua, al campionato. Molti campioni del nostro campionato hanno avuto problemi nei primi mesi. C’è poca pazienza nell’aspettare i calciatori. Quando scegliamo un giocatore è perché l’abbiamo seguito per mesi o per anni. Sappiamo che caratteristiche ha".