Cristiano Ronaldo, carica e rabbia per il tampone: "Forza Juve!"

Cristiano Ronaldo positivo? Sì, ma lui sta benissimo e si mostra sorridente sui social network. “Sentirsi bene e in salute. Forza Juve! Fino alla fine” ha scritto il fuoriclasse portoghese dall’isolamento casalingo che lo costringerà a saltare la supersfida di Champions contro il Barcellona di Messi. E poi se la prende con quel tampone che lo terrà ancora per un po’ lontano dai campi da gioco, con un messaggio poi cancellato.

Cristiano Ronaldo ancora positivo

CR7, seppur asintomatico, non ha ancora superato il Covid. Alle 21 di ieri è scaduto il termine entro il quale bisognava comunicare la sua eventuale negatività, da parte del club bianconero non è arrivato nessun comunicato e lui continuerà così a restare recluso nella sua villa in collina, dalla quale non esce ormai dal 15 ottobre, il giorno in cui ha fatto ritorno da Lisbona.