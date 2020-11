Ramsey, infortunio in Champions: ko in Ferencvaros-Juve

BUDAPEST (UNGHERIA) - Al 53' della gara fra Ferencvaros e Juventus il centrocampista gallese Aaron Ramsey è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio muscolare. Per il giocatore ex Arsenal è il secondo infortunio in un mese dopo quello patito tre settimane fa in Nazionale. Da capire l'entita del problema e se Pirlo potrà avere a disposizione Ramsey per la delicata gara di campionato contro la Lazio.

