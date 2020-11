Juve, Cuadrado scherza con Morata: "Alla fine non era fuorigioco"

TORINO - Alvaro Morata continua a segnare e dopo la doppietta all'esordio contro la Dynamo Kiev all'esordio stagionale in Champions League rifila due reti anche agli ungheresi del Ferencvaros nel 4-1 finale per la Juve. Lo spagnolo, che fin qui viaggia alla media di quasi un gol a partita (6 reti in 7 presenze), si è anche visto annullare diversi gol in questo primo scorcio di stagione (addirittura tre contro il Barcellona nella seconda partita della fase a gironi della Champions League). Anche ieri c'è stato un momento di esitazione per un presunto fuorigioco di Ronaldo, ma poi l'arbitro ha indicato il centro del campo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri.

