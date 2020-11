Lazio-Juve, la probabile formazione dei bianconeri: ecco il piano di Pirlo

TORINO - Fino a domenica scorsa, con Aaron Ramsey fuori per infortunio, sarebbe stato Dejan Kulusevski a raccogliere il testimone di trequartista, dietro alla coppia d’attacco. Un ruolo che lo spilungone svedese ha interpretato più volte con caratteristiche molto simili al gallese perché entrambi hanno spiccate doti offensive e di inserimento in avanti. Dopo la gara di Cesena contro lo Spezia, invece, si è profilato all’orizzonte un altro pretendente per quel ruolo, vale a dire Weston McKennie .

LE ALTERNATIVE - Le sperimentazioni di Andrea Pirlo continuano a stupire, come vedere il centrocampista statunitense nel doppio ruolo di esterno di centrocampo in fase difensiva e di trequartista in fase offensiva. Certo, rispetto a Kulusevski l’ex Schalke 04 è un centrocampista puro, specializzato nel recuperare palloni e all’occorrenza capace anche di giocare da difensore. E contro lo Spezia McKennie si è inserito con grandissima frequenza e ottimo tempismo, servendo l’assist del vantaggio ad Alvaro Morata e vedendosi negare il gol per un soffio da Chabot. Per assurdo, ha svolto molto meglio il lavoro in attacco che non in difesa. da parte sua, invece, il trequartista Kulusevski offre un ottima qualità, tempi di gioco, imbucate e pressione sul regista avversario: è ideale in situazioni di rapide ripartenze, garantisce più verticalità e intraprendenza, ma ha più difficoltà nel districarsi e incidere negli spazi stretti, soprattutto contro avversari chiusi a riccio che puntano sulla densità.

