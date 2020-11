Juve, infermeria piena: gli infortunati e i tempi di recupero

E' un inizio novembre che per la Juventus sa molto di fine dicembre. Domenica c’è la Lazio, l’ultimo sforzo prima di una nuova sosta nazionali che Andrea Pirlo dovrà affrontare senza il pupillo Aaron Ramsey, infortunatosi a Budapest e fuori per una ventina di giorni. La pausa non coinciderà con la riapertura del mercato (per quella bisogna attendere il 4 gennaio), ma per i bianconeri l’effetto sarà molto simile. Oltre a recuperare il centrocampista gallese (obiettivo Ferencvaros, 24 novembre), dopo le nazionali Pirlo potrà contare su due innesti top: Matthis De Ligt e Alex Sandro. Pezzi da novanta e dal valore complessivo superiore ai 100 milioni. A regalarglieli sarà il responsabile sanitario Luca Stefanini e non il dg Fabio Paratici. La sostanza, però, non cambia. L’olandese e il brasiliano, zero presenze fin qui, saranno due formidabili rinforzi autunnali e aiuteranno la Juventus a compiere un ulteriore salto di qualità.

