La Lazio prepara la sfida alla Juve con l'incognita Covid

Non sembrano aver fine le brutte notizie in casa Lazio. Il club biancoceleste è ancora in ansia per i tamponi. Oggi era il giorno degli esami molecolari necessari per capire chi potrà scendere in campo in vista del match di domenica contro la Juventus, in programma allo stadio Olimpico alle ore 12:30. I test di questa mattina, effettuati non tramite il solito laboratorio di Avellino, ma presso il Campus Biomedico di Roma, hanno lasciato ancora dei dubbi, ma il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi dovrebbe poter puntare su Immobile, Leiva e Strakosha che negli ultimi dieci giorni sono rimasti al centro della polemica per gli esiti contrastanti effettuati dalla societa' capitolina e da quelli, invece, effettuati dalla Uefa. Anche Luis Alberto, isolato negli ultimi giorni per la positivita' al Covid-19, e' pronto a tornare in campo dopo aver annunciato via social di essere risultato negativo all'ultimo tampone effettuato. Dagli esami odierni, pero', sarebbero emersi alcuni dubbi su altri elementi della rosa biancoceleste. In ogni caso, domani il presidente Lotito sottoporrà i giocatori a nuovi tamponi.