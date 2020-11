Chiellini salta Lazio-Juve per un problema muscolare

Nuovo stop per Giorgio Chiellini. Il capitano della Juve salterà l’importante trasferta contro la Lazio per un problema muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento odierno: le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Chiellini aveva lasciato il campo al 19’ durante il 2-0 di Champions alla Dinamo Kiev per un fastidio alla coscia destra ed era stato costretto a saltare gli impegni contro Verona, Barcellona e Spezia. Tra i convocati c'è il giovane difensore rumeno Dragusin, un classe 2002 dell'U23 di Zauli.

La tentazione di Pirlo: Dybala con Ronaldo e Morata

Lazio-Juve, i convocati di Pirlo

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala