Diretta Lazio-Juve ore 12.30: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - “Voglio vedere una Juve che domina l’avversario”. Chiara l’intenzione di Andrea Pirlo nelle parole di presentazione del match contro la Lazio. I bianconeri pronti al big match dell’Olimpico all’ora di pranzo. Si cercano altri punti in campionato per mettersi in scia del Milan primo in classifica. Troppo facile il 4-1 rifilato allo Spezia, con i biancocelesti il test è sicuramente di quelli importanti. Ma attenzione, la Lazio è in un momento nero. Il campo non c’entra, ma a Formello regna il caos tamponi. Indagini, sospetti, forze dell’ordine. Giorni difficili per Inzaghi, che comunque cerca di richiamare i suoi alla concentrazione. C’è una partita importante da giocare che può dire tanto: “Certe voci ci devono dare ancora più forza”, ha tuonato il tecnico laziale.