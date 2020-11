Cristiano Ronaldo, il ct del Portogallo: “È già pronto per giocare”

La botta alla caviglia? Solo un incidente di percorso, Cristiano Ronaldo sta bene. “Si è allenato normalmente - ha detto il ct del Portogallo, Fernando Santos, in conferenza stampa -. Non ha mostrato alcun problema ed è pronto per giocare”. Il fuoriclasse della Juve aveva lasciato il campo nel finale della gara contro la Lazio dopo uno scontro con Luis Alberto, ma sarà regolarmente a disposizione per le sfide ad Andorra, Francia e Croazia. “Felice di essere tornato a casa” ha scritto CR7 su Instagram postando la foto della seduta odierna con la propria nazionale.

