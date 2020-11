Juve, ecco il prossimo dell'Under 23 in prima squadra

TORINO - In principio fu Nicolussi Caviglia , mentre oggi gli esempi portano il nome di Frabotta e Portanova . Il sentiero che collega la Under 23 con la prima squadra si è fatto strada. La trasferta con la Lazio di domenica, infatti, ha sancito la prima convocazione di Radu Dragusin , con ogni probabilità il prodotto del vivaio bianconero al momento più futuribile. Classe 2002 e dunque potenzialmente in età ancora da Primavera, il difensore romeno – pur reduce dallo stop per positività al Covid – sta bruciando le tappe.

Al servizio della squadra

In virtù di uno strapotere fisico che in campo lima il divario anagrafico con gli avversari e gli consente di risultare dominante nel gioco aereo, ma anche dell’efficace aggressività in marcatura e dell’innato senso della posizione. La tecnica di base ha qualche angolo ancora da smussare, al limite, lungo un percorso di maturazione in cui si ispira all’idolo Van Dijk. A Vinovo era sbarcato nell’estate del 2018, prelevato dallo Sport Regal Bucarest e strappandolo alla concorrenza del Psg, del Chelsea e dell’Atletico cui il club romeno è affiliato. Un gioco d’anticipo, a fronte di una spesa di poco superiore ai 200mila euro, di cui oggi può beneficiare Zauli in Under 23. E presto, chissà, anche lo stesso Pirlo. In Serie C l’Under 23 è reduce da un tour de force di sette gare in tre settimane che l’ha confermata in zona playoff. Alla ripresa, domenica 22 contro la Pistoiese, i bianconeri ritroveranno Zauli in panchina, ma anche Rosa, Bucosse, Barbieri e, da ieri, Di Pardo. Tutti finalmente guariti dal Covid.