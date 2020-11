Paratici: "Juve al lavoro per il rinnovo di Dybala"

TORINO - "Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e affrontando giornalmente e settimanalmente l'argomento del rinnovo. Vedremo nelle prossime settimane, ma è un discorso ampio che non riguarda solo il calcio ma l'intero mondo del lavoro" ha dichiarato, a Sky Sport, il direttore tecnico della Juventus, Fabio Paratici, a pochi minuti dall'inizio del match di Champions League con il Ferencvaros. "Questa estate abbiamo attuato molto il prestito con diritto o obbligo di riscatto, e come noi altre squadre perche' e' un momento particolare", ha aggiunto in tema di mercato il dirigente bianconero.