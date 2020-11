Morata è l'uomo in più: "Juve, a Barcellona per il primo posto"

TORINO - Una mezz’oretta e via, a confermare un periodo come mai vissuto. È l’arco di tempo trascorso tra il momento in cui Alvaro Morata si è alzato, per entrare in campo al posto di Paulo Dybala , e il colpo di testa con cui ha deciso Juventus-Ferencvaros al 47’ st. Si è trattato del 2-1 che ha dato la svolta a una partita rivelatasi molto più scorbutica del previsto, che ha timbrato la qualificazione con due giornate di anticipo e che lascia ai bianconeri la possibilità di giocarsi ancora il primo posto finale. Una opportunità, quest’ultima, che assegna la testa di serie al momento dei sorteggi per gli ottavi di finale , con la possibilità di vedersi accoppiati a una squadra più debole. Un vantaggio da meritarsi poi sul campo, visto come è andata la passata edizione con il Lione . Ma, con l’aria che tira nei gironi (dove le grandi comandano), è meglio provarci.

Obiettivo da raggiungere

Ed è quello che vuole fare proprio Morata, come ha raccontato ai microfoni di Uefa. com: «Vogliamo andare a Barcellona per giocarci tutto: puntiamo al primo posto. Contro gli ungheresi sembrava una partita di calcio di vent’anni fa, molto difensiva: è difficile così. In Champions qualsiasi squadra ti può fare male quindi siamo molto contenti di aver vinto perché tutto è ancora da decidere in vetta». Con appuntamento a martedì 8 dicembre, quando Barcellona e Juventus si troveranno di fronte al Camp Nou, per l’ultima partita del Gruppo G: i blaugrana dopo aver giocato in trasferta con il Ferencvaros, i bianconeri dopo aver ospitato la Dynamo Kiev. I padroni di casa avranno il 2-0 di Torino a loro favore, in caso di arrivo a pari merito la squadra di Andrea Pirlo dovrà vincere con tre reti di scarto. [...]

