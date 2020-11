De Ligt sempre più leader della Juve: cosa ha impressionato Pirlo

TORINO - Se in campo mancano i due “capitani”, ovvero Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, se manca un ex capitano come Gigi Buffon, se manca un giocatore che non ha ancora vestito la fascia ma possiede carisma da vendere, come Cristiano Ronaldo, allora non resta che affidarsi a Matthijs de Ligt. Per età - 21 anni - potrebbe finire nella categoria giovani, in questi giorni chiamati spesso in causa perché - da Kulusevski a Chiesa - non hanno ancora mostrato uno spiccato carattere, consono alla maglia che indossano, ma per esperienza e personalità il Golden Boy 2018 di Tuttosport viene accostato di diritto ai veterani. Del resto De Ligt ha anticipato i tempi e si può già definire un senatore: a 17 anni ha esordito da titolare nell’Olanda, a 18 era già capitano dell’Ajax e adesso, alla seconda stagione di Juventus, possiede tutte le qualità per essere - più che per diventare - il nuovo leader bianconero.