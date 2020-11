Juve-Dynamo Kiev: la probabile formazione e le mosse di Pirlo

TORINO - In attesa di rendere la sua Juventus meno Ronaldo-dipendente (una vittoria, una sconfitta e tre pareggi nelle cinque partite senza il portoghese), Andrea Pirlo è pronto per tornare a godersi quella rassicurante sensazione che provano gli allenatori di CR7: quella data da un giocatore in grado, per restare a questa stagione, di segnare nove gol in sette partite. Mercoledì all’Allianz Stadium il fuoriclasse bianconero tornerà in campo, dopo il turno di riposo contro il Benevento, e contro la Dynamo Kiev proverà a mantenere l’eccezionale media gol con cui ha iniziato la stagione. E soprattutto a riportare alla vittoria la Juventus. A far coppia con Ronaldo in attacco ci sarà sicuramente Alvaro Morata, che a causa del cartellino rosso rimediato dopo la fine della partita con il Benevento sarà squalificato nel derby di sabato, in cui accanto al portoghese tornerà in campo dal primo minuto Paulo Dybala.