Juve, Alex Sandro: "Mancano i risultati ma siamo sulla strada giusta"

TORINO - Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League della Juve contro la Dinamo accanto a Pirlo si è presentato Alex Sandro che ha spiegato il momento della Juve, reduce dal deludente pareggio con il Benevento e da prestazioni altalenanti: “Penso che quello che manca sono i risultati – dice il calciatore brasiliano - stiamo lavorando bene e siamo in crescita. Nella Juve è così, quando non vinci tutti iniziano a parlare, ma ci siamo abituati e sono sicuro che siamo sulla strada giusta per migliorare. Io mi sento ogni giorno meglio e sono a disposizione”. Sul suo difficile inizio di stagione, Alex Sandro dice: "Sto sempre meglio e sono a disposizione. E' stato un infortunio lungo, ed è stato difficile: mi sento bene, abbiamo fatto un bel lavoro, so che devo ancora recuperare ma sono pronto per farlo".