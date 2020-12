Juve, Pirlo sul derby: "Ci arriviamo bene. Il gol al Torino emozione indelebile"

Pirlo alla prova derby. Dopo la Champions League per la Juventus arriva il Torino: "Il derby è importante perché è la stracittadina, vale molto per entrambe le squadre e le tifoserie: per parecchie volte ho avuto la fortuna di giocarlo, di vincerlo e ho fatto anche gol, è un ricordo indelebile. E' bello da giocare, ci sono tante emozioni e speriamo di fare una grande gara" ha detto il tecnico bianconero a Juventus Tv, presentando la gara, in programma sabato alle 18. "Ci arriviamo bene, cerchiamo in queste ultime ore di recuperare un po' di forze dopo l'altra sera perché abbiamo avuto poco tempo, ma siamo preparati per proseguire il nostro cammino in campionato e fare una gara seria" ha agigunto.