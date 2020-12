Torino, bufera su Segre con la maglia di Dybala: poi le scuse

Jacopo Segre, giovane centrocampista del Torino, è diventato il bersaglio preferito dei tifosi granata per aver scattato, al termine del Derby della Mole perso contro la Juventus , una foto con la maglietta di Dybala . Gli sono arrivati insulti e commenti di ogni tipo, oltre a numerosi "inviti" a cambiare squadra a gennaio. Il ragazzo ha chiesto scusa e provato a spiegare le ragioni del gesto sia tramite Twitter che Instagram.

Le parole di Segre e il precedente

Questo il contenuto scritto dal 23enne tramite una storia Instagram ed un cinguettìo: "Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà per sempre granata". Questa situazione ricorda molto quanto successo due stagioni fa a Soriano. Dopo un like allo stesso Dybala e Cristiano Ronaldo, il trequartista, che ora gioca con il Bologna, ruppe con la tifoseria del Torino e pochi mesi dopo cambiò maglia.