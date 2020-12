Juve-Atalanta, i convocati di Pirlo: c'è Chiellini

TORINO - La Juve di Andrea Pirlo, dopo i successi contro il Torino e il Genoa, insegue la terza vittoria consecutiva in campionato e alle 18.30 ospita all'Allianz Stadium l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'allenatore bianconero ritrova Giorgio Chiellini, che torna a disposizione dopo oltre un mese dallo stop per l'infortunio rimediato in Champions League contro il Ferencvaros lo scorso 4 novembre. Non sarà della sfida Demiral, fermato da un infortunio.